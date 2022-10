Calciomercato Inter, Brozovic verso l’addio?: i dettagli

Inglesi pronti ad accaparrarsi il centrocampista ventinovenne

Sebbene l’Inter avesse perso per infortunio il suo regista Marcelo Brozovic le qualità e la fiducia ripostagli restano immutate. Il playmaker croato ha rinnovato infatti fino al 2026 e che resti o vada via mister Inzaghi, la possibilità che possa rimanere il cardine della squadra anche per il futuro resta una certezza. Tuttavia alcune voci provenienti dalla Spagna e poi ribadite da Talkshow, una nota emittente radiofonica britannica, vedrebbero Brozovic vestire per la prossima stagione, la casacca del Liverpool. Klopp infatti sembrerebbe non del tutto soddisfatto di Arthur, dato per rientrante in casa Juve.

Questo motivo quindi spingerebbe la società a cercare un top player e sebbene la prima scelta fosse Bellingham del Borussia Dortmund, la strada per giungere a Brozovic comporterebbe meno rischi ed insidie. Anche se come riporta sempre la radio inglese, il Liverpool dovrà battere la concorrenza di Psg e Manchester United.