Calciomercato Juventus, occhi puntati sul talento olandese: il nome

Bianconeri che continuano la loro politica di rafforzamento per il futuro

La Juventus continua la sua opera di studio e di monitoraggio di alcuni nomi interessanti con l’intento di andare a rafforzare il centrocampo per il futuro. L’obiettivo è quello di tornare a primeggiare in Italia e in Europa. Il nome che dovrebbe portare qualità alla rosa di mister Allegri è Frankie De Jong. Il giovane talento olandese in forza al Barcellona ha più volte detto che un’esperienza diversa non gli dispiacerebbe, nonostante il club spagnolo stia facendo di tutto per mantenerlo nel proprio organico. Ciò che fa ben sperare la Juventus sta nel possibile arrivo di Yuri Tielemans nelle file blaugrana, il che sbloccherebbe di fatto la possibilità di tentare l’assalto a De Jong. Assalto che potrebbe tentare anche il Manchester United anch’esso interessato al centrocampista olandese.

Calciomercato Juve, non solo De Jong nella lista

In ogni caso la vecchia signora ha in serbo anche un piano B di nome Rodrigo De Paul. Il calciatore dell’Atletico Madrid potrebbe lasciare la Spagna per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 35 milioni. A ciò seguirebbero poi anche delle partenza riconducibili a Locatelli, Mckennie o Rabiot, pronti a fare le valigie con destinazioni da definire