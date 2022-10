Calciomercato Lazio, Lotito accontenta Sarri: in arrivo il terzino

Calciomercato Lazio, Valeri in pole position

Grande inzio di stagione della Lazio di Sarri che sta dimostrande compattezza e fluidità soprattutto nel repato difensivo. Sembra che l’arrivo nella capitale di Alessio Romagnoli abbia risistemato quel reparto che ormai traballava. C’è solo un piccolo difetto di questa difesa che manca un terzino mancino puro che il mister chiede da tempo. Il colpo è Valeri.

Lazio – Valeri, prove d’amore

Lotito vuole ricompensare il mister biancoceleste per l’ottimo inizio della rosa, per questo è pronto a fare un sforzo. Il colpo low cost è Valeri che è in scadenza con la Cremonese nel giugno 2023 ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 miolioni di euro. Ora vedremo se il presidente si muoverà già a gennaio. Intanto Marusic fà quel che può facendo vedere le sue capacità. L’alternativa è rappresentata da Parisi dell’Empoli.