Calciomercato Lazio, obiettivo rinnovo per Milinkovic-Savic prima del Mondiale

Calciomercato Lazio, la Lazio vuole anticipare il rinnovo di Milinkovic-Savic

La stagione di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio è iniziata alla grande, e per questo motivo Lotito non vuole farsi trovare impreparato in sede di trattativa per il rinnovo di contratto del centrocampista serbo, in scadenza il 30 giugno 2024.

Mercato Lazio, obiettivo rinnovo prima del Mondiale

Come riporta calciomercato.com, la vetrina del Mondiale può condizionare il mercato del futuro e lo sa bene la Lazio: per questo motivo il club biancoceleste vuole blindarlo prima che in Qatar possa esplodere a livello globale con la sua Serbia, fissando un incontro con l’agente Mateja Kezman nelle prossime settimane.