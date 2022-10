Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante: Maldini ci prova

Calciomercato Milan, il ko di Saelemaekers è un grande problema

Lo scontro con l‘Empoli ha portato tanti probemi in casa Milan e Pioli è molto preoccupato. Gli infortuni di Calabria, fuori 3 mesi, e Saelemaekers, fuori 2 mesi, hanno complicato i piani del mister che dovrà rimediare in qualche maniera.

Milan – Ziyech, il filo conduttore che porta a Londra

Proprio a causa dell’infortunio di Saelemaekers, mister Pioli ha chiesto alla società un aiuto sul mercato. Ora Maldini dovrà dare il meglio di sè per aggiustare le cose. Tanti i profili osservati dal ds rossenero ma ” il primo amore” rimane Hakim Ziyech che, già corteggiato la scorsa estate, è in uscita dal Chelsea. Proprio i blues, allo stesso tempo, sono interessati all’acquisto di Rafael Leao, l’unico che sta dimostrando di essere un campione in serie A. Il talento marocchino in scadenza a giugno 2023 potrebbe arrivare in prestito già a gennaio.