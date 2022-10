Calciomercato Roma, Tiago pinto tenta il colpo: ecco il vice Pellegrini

Calciomercato Roma, colpo a parametro zero

Tiago Pinto ha effettuato un’ottima campagna acquisti estiva portando nella rosa giallorossa ben 7 giocatori, tra cui Dybala e Belotti. Il ds ora è alla ricerca di occasioni di mercato e grazie alla sua fitta rete di lavoro ha individuato un profilo interessante che potrebbe infoltire il reparto d’attacco considerando anche la probabile uscita a giugno di Abraham che, con ogni probabilità, tornerà al Chelsea pagando alla Roma la clausola di 80 milioni di euro.

Roma, Malinovskyi il nome caldo

Il trequartista ucraino in forza alla Dea di Gasperini è in rottura con il club ed ha deciso di non rinnovare. Secondo quanto riportato riportato dalla nostra redazione, Ruslan Malinovskyi, ora, è diventato oggetto del mercato 2023 che già aveva avuto offerte dal Marsiglia, e proprio sul calciatore sembrerebbe esserci il forte l’interessamento della Roma che offrirebbe al giocatore un triennale da 3,5 milioni di euro più bonus.