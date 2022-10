Chelsea-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Grande notte di Champions in programma a Stamford Bridge tra Chelsea e Milan. I blues hanno conquistato un solo punto nelle prime due partite e devono necessariamente ingranare la marcia. Il Milan, invece, è a quota 4 grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri che arriveranno a Stamford Bridge, però, saranno falcidiati dagli infortuni: gli ultimi in ordine di tempo sono stati Calabria, Kjaer e Saelemakers, usciti infortunati dalla gara contro l’Empoli. Questo aggiunge un’altra difficoltà per Pioli che ha rotazioni limitatissime e dovrà schierare una difesa per forza di cose completamente inedita con Dest e Ballo Tourè terzini.

Chelsea-Milan, probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud

Chelsea-Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.