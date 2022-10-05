Chelsea Milan, risultato, tabellino e highlights (3-0)

Finisce 3-0 tra Chelsea e Milan

Di
Giulio Cardarello
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Chelsea Milan, risultato, tabellino e highlights
la grinta di Charles De Ketelaere ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Chelsea Milan, risultato, tabellino e highlights del match

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