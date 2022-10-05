Chelsea Milan, risultato, tabellino e highlights del match
CHELSEA: Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount; Sterling, Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. All.: Potter.
MILAN: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis. All.: Pioli.
ARBITRO: Makkelie
AMMONITI: 7′ Krunic, 14′ Ballo Toure; 38′ Kovacic; 41′ Tomori
MARCATORI: 23′ Fofana; 56′ Aubameyang; 62′ James; 70′ Thiago Silva