Problemi fisici per Correa

Inter costretta a fare i conti con l’infermeria, in attesa di ritrovare Lukaku il reparto avanzato perde altri pezzi. La sfida con il Barcellona regala non solo una vittoria ma toglie una pedina ad Inzaghi in vista del Sassuolo. Problemi per l’argentino Correa. Per l’attaccante nerazzurro risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.