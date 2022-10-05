Serie B: le designazioni arbitrali dell’8^ giornata. Pairetto per Pisa-Parma

Rese note le designazioni arbitrali dell’8^ giornata di Serie B
La CAN ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare dell’8ª giornata della Serie BKT:
GENOA – CAGLIARI Venerdì 07/10 h. 20.30
MARCHETTI
PALERMO – PERROTTI
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BACCINI
ASCOLI – MODENA Sabato 08/10 h. 14.00
SERRA
VONO – FIORE
IV: LEONE
VAR: NASCA
AVAR: CIPRESSA
BRESCIA – CITTADELLA h. 14.00
MIELE G.
BERTI – GARZELLI
IV: LUONGO
VAR: LA PENNA
AVAR: DI IORIO
PISA – PARMA h. 14.00
PAIRETTO
PAGLIARDINI – D’ASCANIO
IV: MIRABELLA
VAR: MARINELLI (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI – ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: SCATRAGLI (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI – ROMEO ANCONETANI”)
TERNANA – PALERMO h. 14.00
MANGANIELLO
LIBERTI – CIPRIANI
IV: ANDREANO
VAR: DI MARTINO
AVAR: LOMBARDI
VENEZIA – BARI h. 14.00
GIUA
DEL GIOVANE – ROSSI C.
IV: DI GRACI
VAR: DI PAOLO
AVAR: AFFATATO
FROSINONE – SPAL h. 16.15
CAMPLONE
LAUDATO – VIGILE
IV: PASCARELLA
VAR: ABBATTISTA (VAR ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: COLAROSSI (VAR ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
REGGINA – COSENZA h. 16.15
VALERI
IMPERIALE – POLITI
IV: COLLU
VAR: PATERNA (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: MARGANI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
COMO – PERUGIA Domenica 09/10 h. 16.15
GARIGLIO
GUALTIERI C. – RICCI
IV: BORDIN
VAR: MARINI (VAR ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: BARONI (VAR ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
SUDTIROL – BENEVENTO Domenica 09/10 h. 16.15
MERAVIGLIA
PRETI – FONTEMURATO
IV: KUMARA
VAR: ZUFFERLI (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: GUALTIERI M. (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)