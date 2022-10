Calciomercato Inter, Inzaghi ritrova Skriniar: rinnovo in vista?

Ottima la prestazione dello slovacco contro il Barca

L’Inter ritrova Skriniar e Skriniar ritrova l’Inter. Dopo la partita di Champions di martedì scorso contro il Barcellona, i segnali che giungono dall’esito della gara sono più che incoraggianti. Nonostante la presente stagione non fosse partita nel migliore dei modi per il centrale slovacco, causa un rendimento non del tutto convincente, conseguenza di troppi rumors di mercato nella passata sessione estiva, ora finalmente lui e la squadra possono tirare un sospiro di sollievo. La sua prestazione contro l’equipe blaugrana, ha presentato uno Skriniar ritrovato, sicuro di se e determinato. Sicuramente la fascia da capitano portata al braccio avrà fatto il suo effetto ed è parso un segnale di rinascita oltre che un tentativo dell’Inter e di Marotta di tenerselo stretto.

Calciomercato Inter, ora il rinnovo

Prestazione eccellente a parte ed elogi giunti da Marotta stesso che ha definito Skriniar come una certezza per l’Inter, ora il focus si sposta sul discorso rinnovo. Dopo aver giurato fedeltà ai colori neroazzurri, rifiutando il Psg la scorsa estate, il ventisettenne slovacco merita un prolungamento contrattuale. Le parole rilasciate dal padron della Beneamata devono tramutarsi in fatti. Perché viste le prestazioni che stanno migliorando, il rischio di trovarsi davanti ad assalti di altri top club per aggiudicarsi il difensore è molto alto.