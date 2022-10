Calciomercato Juventus, intreccio con l’Arsenal: Cherubini ci prova

Bianconeri valutano la possibilità

L’Arsenal torna all’attacco. Di nuovo in ottica Locatelli. Il centrocampista campione d’Europa arrivato alla Juventus dal Sassuolo, continua ad essere il desiderio degli inglesi. Con i bianconeri non sta trovando tanto spazio dato che mister Allegri lo considera la prima alternativa più che un titolare inamovibile. Nonostante ciò la volontà del giocatore è quella di restare a Torino.

I Gunners però non frenano le loro intenzioni ed offrono sul piatto Albert Sambi Lokonga, ventiduenne belga proveniente dall’Anderlecht. Anche lui come Locatelli non sta trovando abbastanza spazio in Premier. Un suo passaggio in bianconero significherebbe senza dubbio la possibilità di crescere e maturare calcisticamente parlando.