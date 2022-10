Calciomercato Milan, Tatarusanu non convince: ecco l’alternativa

Colpo a costo zero

Il continuo monitoraggio degli altri campionati europei ha portato il Milan ad aggiudicarsi un talento di soli diciassette anni. Si tratta di Noah Raveyre, portiere del Saint-Étienne, giovanissima promessa del calcio francese. L’estremo difensore sarà libero a partire dal 30 giugno 2023 e senza alcun dubbio approderà a Milano. In Francia ha già collezionato una presenza in Ligue 2 ma vista la sua giovane età, il club preferisce privilegiare altri giocatori. Con i rossoneri avrebbe la possibilità di crescere molto dal punto di vista professionale sebbene non risulterebbe essere la prima scelta del club. Per quella il nome resta sempre Mike Maignan.