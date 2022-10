Calciomercato Roma, scippo alla Lazio: Mourinho pensa al sostituto

Calciomercato Roma, l’affidabilità di Rui Patricio

Il portiere portoghese è uno dei fedelissimi di Mourinho che aggiunge alle rose in cui gioca sicurezza e carisma. Nella scorsa stagione è stato uno dei traghettatori principali che ha portato i giallorossi alla vittoria della Uefa Conference League. Rui Patricio si è dimostrato molto affidabile, ha disputato tutte e 38 le gare del campionato, subendo 42 reti, con 2 ammonizioni e 1 rigore parato, tenendo per 15 volte la porta inviolata (al pari di Handanovic e secondo solo a Maignan). In questo inizio di stagione, però, è apparso un pò sottotono.

Roma, Vicario o Carnesecchi per il futuro

Il poco brillante inizio di Rui Patricio ha fatto suonare un campanello d’allarme al mister. L’estremo difensore della Roma è prossimo al compimento dei 35 anni ed andrà in scadenza nel 2024 e si comincia a pensare ad un sostituto. Gli occhi dei giallorossi si sono posati su due obiettivi estivi dei “cugini”, Vicario e Carnesecchi. Nei prossimi giorni capiremo se la Roma intenderà fare sul serio.