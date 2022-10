La partita, per la Fiorentina, è decisamente da dentro o fuori. I viola, dopo aver raccolto un solo punto in due partite, e dopo la figuraccia rimediata in Turchia, devono necessariamente rialzare la testa nella trasferta scozzese contro l’Hearts. Non è il miglior momento per i toscani che hanno perso anche domenica, contro l’Atalanta, e si trovano attardati in campionato.

Hearts-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Hearts (3-4-3): Gordon; Neilson, Kingsley, Cochrane; Smith, Haring, Grant, Halliday; Forrest, Shankland, McKay

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Martinez Quarta, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Jovic

Hearts-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Football e Sky Sport, TV8