Milan, torna il pupillo di Pioli: i dettagli

Altra carta in più per Pioli

Milan, torna Origi davanti: è staffetta con Giroud

Dopo 30 giorni di assenza è tornato in campo anche Divock Origi. Entrato nel corso della ripresa della gara contro il Chelsea, l’attaccante belga ha rimesso piede in campo per gli per ritrovare una condizione fisica causa infortunio che manca dal 6 settembre quando i rossoneri affrontarono la sfida di Champions contro il Salisburgo (il 6 settembre scorso). L’attaccante è pronto a scalzare Giroud e a prendersi il posto da titolare visti i tanti impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.