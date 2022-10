Roma-Betis, probabili formazioni e dove vederla

Al via la terza giornata di Europa League. All’Olimpico arriva il Real Bets, la vera avversaria per il primato nel girone. Dopo aver vinto contro il CSKA Sofia, i giallorossi possono guardare con più fiducia per il prosieguo del cammino, ma gli andalusi non vanno sottovalutati. Nonostante l’ultima sconfitta in campionato, infatti, i biancoverdi hanno cominciato molto bene la stagione sia in campionato sia in Europa. Seppur non al meglio, negli ospiti sarà presente Fekir, mentre Mourinho ha deciso di non rischiare Pellegrini che rimarrà fuori.

Roma-Betis, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Belotti, Dybala

Betis (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Edgar Gonzalez, Miranda; Guardado, Akouokou; Luiz Henrique, Fekir, Canales; Willian José

Roma-Betis, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Dazn, Sport Uno (numero 201) e Sky Sport