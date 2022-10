Sturm Graz-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Non ci sarà turnover per Ciro Immobile

Dopo la netta sconfitta in trasferta, la Lazio arriva al giro di boa del girone con la necessità di fare punti. I biancocelesti, infatti, devono rialzarsi in una sfida non semplice contro lo Sturm Graz. Tutte le squadre sono a quota 3 punti e il girone è quindi equilibratissimo. Se Sarri confermerà Ciro Immobile in avanti, potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto per Pedro con Gila che potrebbe prendere il posto di Patric in difesa.

Sturm Graz-Lazio, probabili formazioni

Sturm Graz (4-4-2): Schutzenauer; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Hierlander, Gorenc, Prass, Horvat; Boving, Emegha

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Milinkovic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson

Sturm Graz-Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport.