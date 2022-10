Calciomercato Juventus, l’esterno garantisce un tesoretto ai bianconeri

Calciomercato Juventus, Conte rilancia Kulusevski

La Juventus è attenta alla situazione di Dejan Kulusevski al Tottenham: l’esterno svedese è stato letteralmente rilanciato da Antonio Conte e le sue prestazioni stanno facendo innamorare i tifosi degli Spurs. In questo inizio di stagione l’ex Juve ha collezionato 9 presenze, un gol e tre assist.

Mercato Juventus, ecco il tesoretto per i bianconeri in caso di riscatto

Come riporta calciomercato.com, il Tottenham non ha dubbi sulla sua conferma dopo averlo preso in prestito biennale dalla Juve in estate per 10 milioni. Gli Spurs hanno l’obbligo di riscatto a 35 milioni di euro che scatta alla 20ª presenza di almeno 45 minuti di Kulusevski, o in caso di qualificazione in Champions della squadra.