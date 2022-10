ESCLUSIVA – Bonato: “Il Napoli può crederci, Raspadori eccezionale. Inter e Juve in crisi”

Nereo Bonato, ex direttore sportivo di Cremonese, Sassuolo e Udinese ha parlato di questo inizio di campionato delle big ma anche del campionato di serie B.

Cosa ne pensa di questo inizio di stagione del Napoli? Secondo lei potrà lottare per lo scudetto con il Milan? E cosa ci può dire su Raspadori..

“Sicuramente l’inizio del Napoli è stato al di là di ogni aspettative, hanno fatto una rifondazione lasciando andare giocatori importanti e sono stati bravi a trovare sostituti adeguati che gli hanno permesso di migliorare nel gioco, così come abbiamo visto anche in Champions. Fino alla sosta tutti i grandi club vogliono arrivare con più punti possibili. Raspadori lo conosco benissimo, è un ragazzo eccezionale, mi fa piacere si sia calato in una grande realtà come Napoli, si trova bene e ha una grande intelligenza calcistica. Non era facile”.

Si aspettava questa crisi di Juventus e Inter nonostante le due vittorie in Champions League?

“Juventus e Inter hanno avuto un inizio di campionato complicato, così come la Fiorentina. Alla squadra di Allegri mancano calciatori come Chiesa e Pogba e quando li recupererà potrà dimostrare il proprio valore. Alla lunga la Juventus credo che abbia la forza per tornare a lottare per un posto in Champions League. Nell’Inter ha pesato l’assenza di Lukaku e i ritmi di gioco hanno influito così come i tanti gol subiti. Alla squadra nerazzurra è servita la scintilla della partita contro il Barca un po’ come l’anno scorso contro la Juventus”.

Roma e Lazio stanno facendo bene. Secondo lei ce la faranno ad arrivare in Champions League?

“Le due romane lotteranno per la Champions, l’inizio è positivo. Hanno due filosofie diverse, Sarri ha optato per un gruppo più italiano per poter dare un’impronta, la Lazio ha più continuità. La Roma ha fatto un mercato intelligente, è stato sfortunata a causa degli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo ma la squadra è migliorata”.

Dove possono arrivare Udinese che sta facendo sognare i propri tifosi e il Sassuolo di Dionisi?

“La squadra di Sottil è andata oltre le aspettative, è un gruppo che è da qualche anno gioca insieme ma con l’arrivo di Sottil ha dato un’aggiunta allo scorso anno. Calciatori come Udogie, Makengo, Deulofeu e Beto sono cresciuti tantissimo. La squadra di Sottil ha equilibrio e può dar fastidio alle squadre che lottano per la Conference League o Europa League. Il Sassuolo invece dopo le cessioni di Boga, Scamacca e Raspadori ha cominciato un nuovo percorso e sta pagando gli infortuni di Defrel, Traore e Berardi. Rivedo il Dionisi di Empoli e Venezia, con le sue squadre che erano brave in fase difensiva e poi ripartivano. Il Sassuolo sarà una delle protagoniste per il centro classifica dal 7 al 12 posto”.

Cosa si aspetta dalla prossima sessione di mercato? Si aspettava Scamacca in Premier League?

“Roma e Juventus devono recuperare calciatori, l’Inter deve capire la situazione legata a Skriniar quindi è ancora presto per dirlo visto che poi ci sarà anche il Mondiale di mezzo”.

Quali sono secondo lei le squadre che arriveranno in serie A?

“Ci sono squadre blasonate e grandi piazze in serie B, sicuramente il Genoa ha un organico di primo ordine così come Parma e Cagliari che ad oggi hanno un po’ deluso. Spiccano però anche delle belle sorprese come Bari e Reggina che stanno facendo benissimo. E’ un campionato dove la qualità si è alzata”.