Calciomercato, Inter e Juventus sul difensore: attenzione al Barca di Xavi

Calciomercato Inter e Juventus, nuove scintille sul mercato

Si rinnova il duello tra le grandi protagoniste del mercato estivo. Dopo i colpi Pogba, Lukaku e la sfida per Bremer, le due nordiche tornarno a scontrarsi per avere la meglio sulle occasioni che si presenteranno.

Inter-Juventus, scontro tra Titani per il difensore 31 enne

Lo scontro sembra iniziato già da lontano, infatti, entrambe le società sono alla ricerca di un difensore centrale. La Juventus ne ha bisogno per dare fiato ad un ormai stanco Leonardo Bonucci, mentre all’Inter serve in caso di partenza di Skriniar. Il profilo su cui hanno messo gli occhi Marotta e Cherubini, è quello di Inigo Martinez, difensore 31enne dell’Athletic Bilbao in scadenza a giungo 2023. E’ forte anche l’interesse del Barcellona che sta pensando seriamente alla trattativa visto le richieste di Xavi.