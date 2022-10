Calciomercato Inter, Marotta diviso tra Gosens e Dimarco: i dettagli

Calciomercato Inter, quanto mancano le prestazioni di Perisic

Non bellissimo l’inizio di campionato dei nerazzurri, tante le sconfitte, ma soprattutto la poca sicurezza e determinazione da parte di tutto il gruppo hanno lasciato perplessi molti tifosi chiedendosi se questa rose e questo allenatore sono in grado di vincere. Uno degli argomenti più sentiti negli ultimi giorni è quello dell’assenza di Perisic che , nel gioco di Conte, insieme ad Hakimi, erano fondamentali per il gioco dell‘Inter.

Inter, la sopresa Di Marco

La partenza del croato si è fatta sentire subito. L’allenatore era chiamato a trovare una soluzione ma Darmian e Di Marco non erano poi così convincenti. Fino al momento in cui Roberto Mancini, ct della nazionale, affida, nelle amichevole svolte, a Di Marco il compito di fare l’esterno a tutta fascia. Un’ottima sopresa dove il terzino nerazzurro trova anche il gol. Da quel momento mister Inzaghi lo impegna così accorgendosi di aver trovato una soluzione al croato. Diverso il discorso per Robin Gosens, l’ex terzino della Dea, non sembra riuscire a trovare la continuità del passato per questo motivo nella finestra di mercato di gennaio si valuterà il suo futuro.