Calciomercato Lazio, il centrocampista ha 40 giorni di tempo: Sarri lo boccia

Calciomercato Lazio, Basic alla prova del nove

Dopo un grande pre-campionato fatto di ottime prestazioni e gol, Basic finisce nel dimenticatoio. Infatti con l’acquisto di Vecino e gli ottimi risultati che sta facendo Luis Alberto, Sarri ha deciso di rimettere seduto in panchina il ragazzo. L’ex Bordeaux sembrava esser sbocciato nella parte estiva stupendo anche il mister.

Lazio, Basic fino al mondiale

Il centrocampista croato, ormai fuori dai ranghi importanti, ha tempo circa un mese per stravolgere il suo destino nei biancocelesti. Proprio Sarri sembra aver dato il via libera alla vendita del calciatore già nella finestra di mercato , proprio per svuotare quella casella che, il mister, vorrebbe prendesse Ivan Ilic. Il valore è di 14 milioni di euro che Lotito potrebbe affrontare con la vendita di Basic sulla base di 8-9 Milioni di euro.