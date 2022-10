Calciomercato Milan, Maldini guarda in Premier: previsto un ritorno di fiamma

Interesse del Milan per due giocatori Blues

Calciomercato Milan, con il Chelsea discussione per due giocatori

La doppia sfida di Champions tra Milan e Chelsea è iniziata con una netta vittoria per i Blues a Stamford Bridge, ma il postpartita ha offerto anche una discussione legata al calciomercato, in particolare per due giocatori dei londinesi che interessano al club rossonero.

Mercato Milan, Ziyech e Broja sul taccuino dei rossoneri

Come riporta calciomercato.com, i nomi sono quelli di Hakim Ziyech e Armando Broja. Il fantasista marocchino è stato cercato a lungo dai rossoneri nell’ultima sessione di mercato, mentre Broja è un giovane attaccante chiuso dalla grande concorrenza nel reparto avanzato dei Blues.