Milan-Juventus 2-0 Sprofondo bianconero a San Siro

Il Milan batte la Juventus con un netto 2-0

E’ festa rossonera a San Siro, Milan padrone del campo e Juventus annichilita.

Inizia bene la Juventus che sfiora il vantaggio con un tiro in diagonale di Cuadrado, all’11 ancora Cuadrado protagonista sulla destra, innesta un contropiede palla a Kostic e poi a Milik che calcia debolmente tra le mani di Tatarusanu. Il Milan inizia a pressare ed inizia a creare occasioni, al 20′ Leao coglie un palo di tacco, al 34′ ancora Leao con il pallone che per la seconda volta si stampa sul palo.

Nel finale il vantaggio dei rossoneri, calcio d’angolo di Theo palla a Giroud che calcia, sul rimpallo ad un metro dalla porta Tomori batte Szczesny.

Nella ripresa Allegri sostituisce Cuadrado con Kean,ma la musica per i bianconeri non cambia, ed al 54′ Brahim Diaz prende palla da centrocampo scarta tre avversari ed in diagonale batte Szczesny.

Al 66′ altra occasione per il Milan con Theo Hernandez ma il pallone finisce a lato, al minuto 84 Kean ha una enorme occasione da gol ma la difesa rossonera pur in affanno spazza via il pallone.

Finisce tra gli applausi del pubblico rossonero, la Juventus sprofonda sempre di più, la crisi non appare terminare ed anche il campionato sembra compromesso.

Milan Juventus 2-0: risultato e tabellino

MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Tonali, Bennacer, Pobega, Diaz, Leão, Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Dest, Ballo-Touré, Thiaw, Vranckx, Bakayoko, De Ketelaere, Krunic, Adli,Rebic, Origi All. Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, McKennie, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulé All. Allegri.

ARBITRO: Orsato

MARCATORI: 45′ +1′ Tomori; 54′ Brahim Diaz

AMMONITI: 25′ Cuadrado