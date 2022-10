Milan-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Il big match di giornata vedrà opposte Milan e Juventus che si sfideranno a San Siro. I bianconeri hanno necessità di vincere il primo grande scontro stagionale anche per recuperare punti nei confronti nelle dirette rivali. Probabile vedere in avanti la conferma della coppa Milik-Vlahovic, data anche l’assenza per squalifica di Di Maria. Difesa rimaneggiata per i rossoneri nei quali però dovrebbe rivedersi Theo Hernandez.

Milan-Juventus, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

Milan-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.