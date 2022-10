Serie A, 9a giornata: orari, incontri e pronostici. Chi sarà l’anti Napoli?

Al via la nona giornata dopo la 3 giorni di coppe. Si torna alla sorprendende cavalcata dell’Udinese di Sottil, che ospiterà la Dea di Gasperini. Spicca l’incontro tra Il Milan, domato in Champions, e la Juventus in cerca di riscatto dopo un avvio in sordina.

Il programma completo di sabato 8 ottobre

Apre le danze il Sassuolo contro l’Inter alle ore 15. I padroni di casa sono reduci dalla goleada alla Salernitana, mentre gli uomini di Simone Inzaghi devono riscattare la bruciante sconfitta contro la Roma. Freschi della vittoria ( discussa ) sul Barcellona, gli interisti sono alla ricerca della continuità in campionato, ancora non trovata dopo 8 giornate ( 4 vittorie e 4 sconfitte ad oggi ).

Alle 18 è la volta di Milan-Juventus, arbitra Orsato, in cui Pioli, stordito dall’euroscoppola con il Chelsea, ha bisogno di una celere risposta sul campo per considerare la disfatta di Londra solamente un’ incidente di percorso. Per i bianconeri è l’occasione per dare una scossa, in positivo, al loro inizio un pò sottotono.

L’ultimo anticipo di oggi è tra le grandi deluse della stagione: Bologna e Sampdoria alle 20 e 45. Entrambe hanno nuovi allenatori e per ora il cambio non ha giovato ai felsinei, mentre per i blucerchiati è appena iniziata l’era Stankovic. Dejan ha il curriculum invidiabile, riuscirà ad addrizzare i blucerchiati?

Il programma di domani, domenica 9 ottobre

Pranzeremo con l’anticipo delle 12 e 30, il quale vedrà impegnate Torino ed Empoli. I granata devono assolutamente tornare alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, prima delle quali il toro era considerato un avversario temibile da tutti. Juric, il grintoso tecnico dei piemontesi, sarà in prima fila a spronare i suoi, che ultimamente hanno mostrato limiti di testa più che di fisico.

L’Empoli dopo la beffarda debacle contro i rossoneri, sarà in grado di tornare al successo? I toscani sono comunque organizzati per ottenere una salvezza abbastanza tranquilla. L’olandese Lemmers deve fare il suo e viste le potenzialità che ha, tutti aspettano che emerga il suo talento, un pò offuscato dall’esperienza bergamasca.

Alle 15 il Monza, rinfrancato dalla cura Palladino, ospiterà lo Spezia di Gotti. I brianzoli ci stupiranno ancora dopo aver sconfitto Juve e Sampdoria?

I liguri sono a metà classifica con 8 punti e arrivano da un periodo avaro di risultati. Tuttavia sono attrezzati per tornare a fare punti fuori casa.

A Salerno i giocatori di Nicola cercano il riscatto dopo la valanga di reti subite dal Sassuolo. Di fronte hanno il Verona, che ha subito una sconfitta rocambolesca lunedì scorso contro i granitici friulani del Patron Pozzo. I campani risultano essere leggermente favoriti, mentre i veneti sono un pochino in affanno quando giocano fuori dalle mura domestiche.

Udinese-Atalanta

Il grande evento tra Udinese ed Atalanta ci dirà chi è l’anti-Napoli per questo scorcio di campionato. È inutile ribadire che i bianconeri siano la vera rivelazione del 2022, perchè dopo aver battuto Roma e Inter, si apprestano a scrivere un’altra pagina di storia calcistica. La Dea, invece, è alla ricerca del primato in solitaria. La compagine è in salute e certamente darà vita ad un evento spettacolare, almeno si spera.

Nel pre-serale tra la Cremonese ed il Napoli, la Cremo cerca quella vittoria scacciacrisi, che meriterebbe, ma l’avversario è troppo forte in questo momento per poter sognare il colpaccio. Gli uomini di Spalletti sono in forma smagliante e sulla carta sono i favoriti, l’unica incognita è la stanchezza post Champions.

Riscatto Roma?

Chiude la giornata la Roma, appena umiliata dal Real Betis, che affronterà il bel Lecce di mister Baroni. I salentini hanno già dimostrato di poter fermare le grandi, vedi il pareggio contro il Napoli, quindi, i giallorossi di Dybala non devono assolutamente prendere l’incontro con superficialità. La partita evoca ricordi indelebili nella memoria dei tifosi capitolini.

Lunedì 10 ottobre

Il turno termina con Fiorentina-Lazio, anch’esse reduci dal giovedì di coppa, dove Italiano cerca la vittoria ad ogni costo, visti i risultati negativi dell’ultimo mese. I biancocelesti sono in un buon stato di forma.

L’unica incognita è la panchina, ancora non adeguata per far fronte a 3 competizioni come campionato, coppa europea ed italiana, dunque Sarri si guarda bene dal fare annunci trionfalistici.

Il programma

Sabato, 8 ottobre

Sassuolo-Inter alle ore 15

Milan-Juventus alle ore 18

Bologna-Sampdoria alle ore 20 e 45.

Domenica, 9 ottobre

Torino-Empoli alle ore 12 e 30

Monza-Spezia alle ore 15

Salernitana-Verona alle ore 15

Udinese-Atalanta alle ore 15

Cremonese-Napoli alle ore 18

Roma-Lecce alle 20 e 45.

Lunedi, 10 ottobre

Fiorentina-Lazio alle ore 20 e 45.

Classifica

Napoli e Atalanta, 20 punti

Udinese, 19 punti

Lazio e Milan, 17 punti

Roma, 16 punti

Juventus, 13 punti

Sassuolo e Inter, 12 punti

Torino, 10 punti

Fiorentina, 9 punti

Spezia, 8 punti

Lecce, Salernitana, Empoli, Monza, 7 punti

Bologna, 6 punti

H. Verona, 5 punti

Cremonese, 3 punti

Sampdoria, 2 punti.

Pronostici

Sassuolo-Inter, gol e gol

Milan-Juventus, 1X

Bologna-Sampdoria, 1X

Torino-Empoli, 1

Monza-Spezia, ov 1.5

Salernitana-H. Verona, 1X

Udinese-Atalanta, gol e gol

Cremonese-Napoli, 1/2

Roma-Lecce, 1X più over 1.5

Fiorentina-Lazio, 1X.