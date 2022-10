Cremonese-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Il travolgente Napoli di inizio stagione andrà ad affrontare la Cremonese in casa. I partenopei devono tornare coi piedi per terra dopo la scorpacciata di gol in casa dell’Ajax. La buona notizia per Spalletti è il rientro di Osimhen. Il nigeriano andrà però in panchina con Simeone che dovrebbe partire dal primo minuto. Possibile un po’ di turnover con Elmas, Ostigard e Ndombele pronti a giocare.

Cremonese-Napoli, probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Castagnetti; Zanimacchia, Meité, Quagliata; Dessers

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Elmas

Cremonese-Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.