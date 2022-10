Icardi versione stalker? Innamorato della sua Wanda Nara

Mauro Icardi sembra non voler accettare la decisione di Wanda Nara, l’attaccante argentino non accetta l’addio ed irrompe nelle dirette instagram della bella argentina. Una sorpresa che lascia Wanda senza parole, la showgirl legge ma non risponde ai numerosi messaggi postati dal bomber del Galatasaray.