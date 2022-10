Alla Dacia Arena si sfidano due delle squadre più in forma del campionato. L’Udinese è al quarto posto reduce da 6 vittorie consecutive. La squadra di Sottil non vuole fermarsi e anche nel posticipo contro il Verona è riuscita a vincere in pieno recupero. L’Atalanta è invece prima a pari merito con Napoli e Milan, a quota 20. La banda del Gasp sta stupendo ancora nonostante i tanti infortuni: la difesa sarà rimaneggiatissima, così come l’atttacco, dove però è tornato a piena disposizione Luis Muriel.

Udinese-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel

Udinese-Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN.