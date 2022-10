Calciomercato Juventus, duello con il Liverpool per il brasiliano: i dettagli

I bianconeri rischiano la beffa

Si prospetta un duello Italia Inghilterra per quello che sarà il prossimo mercato invernali. Il Liverpool infatti, dopo l’infortunio di Arthur, corre immediatamente ai ripari andando a monitorare e seguire Douglas Luiz. Il brasiliano in forza all’Aston Villa è già da tempo inseguito dalla Juventus, la quale però con l’arrivo di Paredes ha ormai esaurito tutti gli slot per gli extracomunitari. La vecchia signora infatti puntava ad accaparrarselo per la prossima estate ma vista ora la necessità dei Reds nel trovare una soluzione veloce è molto più probabile e realistico che il centrocampista brasiliano possa vestire la maglia del Liverpool già da quest’inverno. Brutta beffa.