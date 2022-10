Calciomercato Milan, Maldini punta al grande colpo in attacco: il nome

Maldini e Massara costretti a rivedere i progetti milanisti

Dopo la bellissima prova di carattere dimostrata dal Milan contro la Juventus nella gara vinta per 2 a 0, successiva alla pesante sconfitta subita in Champions contro il Chelsea con un drastico 3 a 0, ora la società può e deve andare a migliorarsi e a rinforzarsi sulla fascia destra. Lo scopo è quello di portare pericolosità su tale corsia tanto quanto succede su quella opposta, la sinistra. Hernandez e Leao infatti sono inarrestabili. Il nome più gettonato resta sempre lo stesso da ormai molti mesi: Asensio. Ma attenzione, non sempre le cose vanno come si spera.

Calciomercato Milan, Asensio pronto a rinnovare

Il problema stavolta è la volontà del calciatore del Real Madrid. Nonostante mister Ancelotti non lo utilizzi con continuità e costanza, l’ala spagnola non sembra intenzionata a lasciare la terra iberica. Anzi è motivata più che mai a dimostrare il suo valore al suo allenatore, così da potersi permettere più minutaggio e soprattutto un rinnovo contrattuale.