Calciomercato Roma, cala il freddo sull’ambiente giallorosso: Mourinho preoccupato

Calciomercato Roma, Dybala out

Con l’Atalanta il primo indizio che Dybala aveva qualcosa che non andava. Poi il riposo per sfruttarlo al massimo contro il Betis. I minuti effettuati contro i spagnoli sono stati deleteri per l’argentino che ha corso molto ed a vuoto. Lo sbaglio sembra essere del mister che, nella gestione del calciatore, ha tirato troppo la corda. Ora c’è da preoccuparsi seriamente, Mourinho riflette.

Roma, Dybala farà il mondiale

Secondo alcune indiscrezioni il giocatore avrebbe dovuto effettuare gli esami strumentali questa mattina ma a causa di un ematoma, creatosi durante il match contro il Lecce, l’argentino ha dovuto rimandare a domani. L’infortunio si è creato al momento del 2 a 1. Infatti i giallorossi si procurano un calcio di rigore che Dybala trasforma ma al momento del tiro sente dolore e chiede il cambio. L’entità del problema ancora non è chiara ma il giocatore dovrebbe stare fuori 30 gg ma sarà presente al Mondiale.