Inter, brutte notizie in vista della gara contro il Barca: le ultime

Neroazzurri decimati

Brutte notizie giungono dall’infermeria dell’Inter. In procinto di partire per la Spagna con destinazione Barcellona per la gara di Champions contro i blaugrana, la squadra non potrà contare su alcuni rientri che sembravano prossimi. Correa, Lukaku, Brozovic e Cordaz infatti non partiranno per la trasferta ispanica. Brutta tegole per mister Inzaghi che sperava di recuperarne almeno uno o due vista l’importanza della partita al Camp Nou. Molto più probabile di rivederli domenica prossima contro la Salernitana.

Inter, assente anche il patron

Giocatori a parte chi non sarà presente contro il Barca da spettatore sarà Steven Zhang. Il numero uno neroazzurro si trova negli States per motivi personali ma sicuramente seguirà la gara in tv.