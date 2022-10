Marika Fruscio si gode il primo posto del Napoli

Incoronata Regina del Napoli, la showgirl napoletana e conduttrice tv Marika Fruscio si gode il primato in classifica degli azzurri di Spalletti. Una foto per i suoi followers e per i tifosi partenopei che lascia il segno. Il Napoli vola, Marika sogna la festa tricolore.