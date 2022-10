Napoli, Osimhen torna in gruppo

Il Napoli gongola, oltre agli ottimi risultati arrivano notizie positive anche dall’infermeria. Spalletti ritrova Victor Osimhen, l’attaccante torna a disposizione del tecnico toscano. L’attaccante ha svolto la seduta di allenamento regolarmente in gruppo, una buona notizia a due giorni dalla sfida Champions con l’Ajax. Probabile convocazione per Osimhen, un’altrernativa di lusso per il reparto offensivo.