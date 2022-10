Serie A, il punto sulla 9^giornata: Napoli solo in vetta

Aspettando Fiorentina-Lazio in programma questa sera al Franchi, il campionato torna a dire tanto. L’Inter di Inzaghi sabato alle ore 15 passa al Mapei contro il Sassuolo grazie ad una doppietta di Dzeko che permette ai nerazzurri di conquistare 3 punti preziosissimi. Stessa sorte per i cugini del Milan che alle ore 18 superano agevolmente la Juventus di Allegri a San Siro nonostante le assenze grazie ad un super Leao e a Brahim Diaz. Pari e spettacolo nel pomeriggio di ieri tra Udinese e Atalanta che confermano la loro forza grazie a Muriel e Beto.

Chiudono poi le due vittorie di Napoli e Roma rispettivamente contro Cremonese e Lecce anche se la squadra di Mourinho soffre parecchio anche se conquista 3 punti grazie ad un rigore di Dybala, che poi si infortuna e che ne avrà per diversi mesi. In chiave salvezza vince ancora il Monza di Berlusconi contro lo Spezia, e primo punto per la Sampdoria del nuovo allenatore Stankovic.