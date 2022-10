Calciomercato Inter, l’esterno può salutare a gennaio

Calciomercato Inter, Gosens finora ha deluso

Nel brutto momento che sta vivendo l’Inter, ci sono anche questioni di mercato che vanno affronatate, in partiolare riguardo ad alcuni giocatori che stanno deludendo le aspettative: tra questi sicuramente figura Robin Gosens, la brutta copia dell’esterno dominante visto nella sua esperienza all’Atalanta.

Mercato Inter, Gosens può partire a gennaio

Come riporta La Gazzetta dello Sport, rende piede l’ipotesi di una partenza a gennaio per il tedesco, che avrebbe già potuto salutare, come si ricorderà, nelle ultime ore del mercato estivo. L’Inter starebbe già seguendo un paio di profili con grande interesse, per la sostituzione, da Mazzocchi a Pedraza. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.