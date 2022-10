Calciomercato Lazio, i bianconeri puntano il centrocampista: Lotito tentenna

Calciomercato Lazio, Lotito spara alto

Questa è la nostra fortuna, ovvero, poter descrivere con parole un calciatore come Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, come al solito, inizia il campionato in maniera pazzesca fornendo alla squadra tanti gol e tanti assist. Il perno della squadra dove ogni giocata passa per i suoi piedi diventando potenzialmente azioni da gol. E’ certamente il centrocampista più forte della serie A e sicuramente tra i primi dieci d’Europa. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti perciò il Presidente Lotito chiede un cifra pari a 100 milioni di euro per farlo partire.

Lazio-Savic, Kezman e l’accordo con Lotito

La Juventus ha deciso di fare sul serio ma non è intenzionata a sborsare la cifra di 100 milioni, però, si affida all’agente del calciatore Mateja Kezman che ha un accordo con il numero uno laziale. Consiste in un “lascia passare” qualora arrivasse un’offerta che fa gola al centrocampista biancoceleste. La Juventus vorrebbe approfittare di questo “patto” infilandosi nella trattativa e portare il serbo a Torino.