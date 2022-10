Calciomercato Roma, altro rinforzo per la fascia: arriva l’ex Milan

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il portoghese

Continua la politica di rafforzamento da parte di Tiago Pinto, che vuole accontentare Mourinho visti i tanti infortuni, vedi i continui problemi legati a Celik, Karsdorp, Kumbulla, Dybala ecc.

E allora ecco che il GM giallorosso vuole regalare all’allenatore toscano un terzino destro in grado di dare ricambio a Celik o Karsdorp e starebbe ripensando ad una vecchia conoscenza. Come riportato infatti dal portale spagnolo sport.es, Roma e Barcellona sarebbe fortemente interessate a Diogo Dalot. Il club blaugrana, che ha individuato in lui il profilo ideale per la fascia destra, avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore anche se sul calciatore ci sarebbero anche Milan e Juventus.