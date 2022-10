ESCLUSIVA – Moscardelli: “Napoli può vincere lo scudetto. Raspadori? Bel giocatore”

Davide Moscardelli, ex bomber di Chievo e Bologna, ha parlato in queste ore dell’avvio di campionato delle big, in particolar modo del Napoli, ma anche della Nazionale del futuro. Abbiamo incontrato “Il Barba” alla giornata conclusiva dell’Overtime Festival, la rassegna dedicata al racconto, etica e giornalismo sportivo a Macerata. Ecco le sue dichiarazioni.

Buongiorno Davide, analizzando queste prime giornate di campionato chi più ti ha stupito? “Indubbiamente il Napoli di Luciano Spalletti come team. Come singolo giocatore molto probabilmente Kvaratskhelia. Non lo conoscevo e sta facendo molto bene, mi ha impressionato”.

Che tipo di serie A dobbiamo aspettarci? “Vedo un campionato bello e divertente, non credo ci sia una squadra specifica che spaccherà il campionato. Sarà più una lotta fino all’ultima giornata, ecco perché dovremo divertirci molto. Un campionato avvincente… Non dimentichiamo Milan, Inter, Juve. Direi che per lo scudetto ci mettiamo dentro tutte le big, ne vedremo davvero delle belle…”.

Giovani che ti hanno colpito in questo avvio di stagione ce ne sono? E vedi un nuovo Moscardelli per la Nazionale Italiana del prossimo futuro? “Non credo ci sia per fortuna per la Serie A. Ci sono calciatori di più alto livello. Il giovane che più mi ha impressionato non è italiano e si chiama Kvaratskhelia. Sta facendo vedere da giovanissimo grandi cose, sia in serie A sia in Champions League”.

Scamacca e Raspadori sono i giovani secondo te più promettenti per la futura Italia? “Raspadori in questo ultimo periodo si sta mettendo in mostra e sta facendo bene. Un bel giocatore. Senza dubbio è un giovane promettente e che ha già esperienza, speriamo per lui e per noi di trovarlo quanto prima. Scamacca è un altro calciatore interessante. Fisicamente è forte ma ha anche tecnica, una buona conclusione anche in acrobazia. Un bel tiro, molto forte. Sicuramente è un attaccante da tenere d’occhio“.

Infine concedici una battuta sulla barba… Com’è nata? “E’ nato tutto casualmente, poi sono stato un po’ al gioco e sulla rete e sul web forse è piaciuta la mia spontaneità e naturalezza…”

Grazie Davide per la disponibilità e in bocca al lupo per i tuoi futuri progetti professionali… “Grazie a voi e crepi il lupo”