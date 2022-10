Maccabi Haifa-Juventus 2-0 Bianconeri allo sbando e fuori dalla Champions

Il Maccabi stende la Juventus

La Juventus sprofonda sempre di più, squadra che non ha un comandante, o che forse non lo ha mai avuto, e che stanno in campo solo a fare il compitino ed a collezionare figuracce. Ormai sembra chiaro che Allegri sia alla fine della sua avventura in bianconero, e nonostante le rassicurazioni nei giorni precedenti di Arrivabene, pensiamo che sia seriamente giunta l’ora di un esonero che sarà pesante per le casse della Juventus.

Nessuno da salvare dei bianconeri in campo, tutti non vanno oltre ad un 5 in pagella, le due reti degli Israeliani sono state segnate da Atzili, la prima di testa ad inizio match, la seconda con un bel tiro da appena dentro l’area di rigore.

Si attendono in serata sviluppi in merito alla posizione di Allegri, la cui panchina trema sempre di più.

Il tabellino

Maccabi Haifa Juve 2-0

Reti: 7′ Atzili, 42′ Atzili

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud (71′ Menachem); Lavi, Mohamed (85′ Tchibota), Chery; Atzili (65′ Seck), Pierrot (85′ Rukavytsya), David (71′ Abu Fani). All. Bakhar. A disp. Fucs, Mishpati, Arad, Meir, Levi, Eliyahu, Gershon

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo (67′ Kean), Bonucci, Rugani, Alex Sandro (73′ Soulé); Cuadrado, Paredes (46′ Locatelli), McKennie (46′ Kostic), Rabiot; Vlahovic, Di Maria (24′ Milik). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Bremer, Gatti, Miretti, Fagioli

Arbitro: Mateu Lahoz (ESP)

Ammoniti: 26′ Cornud, 45’+2′ McKennie, 80′ Cuadrado