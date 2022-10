Maccabi Haifa-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Ultima chiamata per la Juventus e per Allegri. I bianconeri sono aggrappati a un filo in Champions League e devono per forza vincere in trasferta in Israele. Vlahovic e compagni sono però apparsi totalmente fragili contro il Milan, facendosi surclassare in un secondo tempo da film degli orrori. Tutti sul banco degli imputati a cominciare dal mister che riparte però dalle sue certezze: Bonucci in difesa, Rabiot a centrocampo e Di Maria (squalificato in campionato) in avanti.

Maccabi Haifa-Juventus, probabili formazioni

Maccabi Haifa (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic

Maccabi Haifa-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport