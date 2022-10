Milan-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Dopo il secco 3-0 subito a Stamford Bridge, il Milan ospita il Chelsea per provare a vendicarsi. La vittoria sulla Juventus ha dato una carica di morale non indifferente che i rossoneri dovranno saper sfruttare per avere ragione degli avversari. La difesa sarà ancora da inventare con Gabbia che farà coppia con Tomori al centro e Kalulu spostato a destra. In avanti, confermatissimo Giroud, mentre rimane fermo De Ketelaere.

Milan-Chelsea, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang

Milan-Chelsea, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K.