Rrahmani fermo ai box, lesione per il difensore

Brutte notizie per il Napoli, si ferma Rrahmani, per il difensore lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Spalletti non avrà a disposizione il difensore per la sfida di Champions League contro l’Ajax in attesa di ulteriori accertamenti strumentali. Contro i lancieri spazio a uno tra Ostigard e Juan Jesus.