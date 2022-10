Vola la Lazio di Sarri, i numeri sorridono ai biancocelesti

La Lazio vola a ritmi da record

Numeri entusiasmanti per la Lazio di Sarri, squadra in netta crescita e numeri incoraggianti soprattutto se confrontati con quelli della passata stagione. I biancocelesti gongolano, i 4 gol rifilati alla Fiorentina confermano l’ottimo momento di Immobile e compagni.

Le statistiche come riportate da lalaziosiamonoi: Confrontando, infatti, i numeri rispetto alla passata stagione la prima cosa che si nota sono i 6 punti di vantaggio. La Lazio, infatti, ha racimolato 20 punti in 9 partite (media: 2,22 a partita), rispetto ai 14 raccolti lo scorso anno nello stesso numero di match disputati (media: 1,55 a partita). Già questo potrebbe bastare per evidenziare una partenza più forte e decisa, ma i dati non si limitano a ciò. Entrando più nel dettaglio: sono ben 6 le vittorie in questo campionato, 2 i pareggi e 1 sola la sconfitta (contro il Napoli capolista), mentre nel 2021/2022 combaciavano solo i pareggi , al netto di 4 trionfi e addirittura 3 insuccessi.