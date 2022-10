Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic vale 120 milioni di euro

Calciomercato Lazio, voci sull’interesse della Juventus per Milinkovic-Savic

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic è sempre al centro delle voci di mercato riguardanti la Lazio e non solo: le ultime indiscrezioni, riportate dalla Gazzetta dello Sport, parlano di un assalto della Juventus al centrocampista serbo già nella finestra di mercato di gennaio.

Calciomercato Lazio, Lotito irremovibile sul futuro di Milinkovic-Savic

In risposta alle voci sull’interesse dei bianconeri per il centrocampista serbo in vista del prossimo mercato di gennaio, il presidente della Lazio ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero: “Non ho nessun accordo con Kezman (l’agente del calciatore, ndr) per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni di euro, non più 100 milioni. Ogni mese sale il prezzo”.