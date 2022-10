Calciomercato Roma, Camara da oggetto del desiderio ad oggetto misterioso: i dettagli

Due le soluzioni per lo Special One

Calciomercato Roma, Dybala obiettivo mondiale

La notizia dell’infortunio di Paulo Dybala ha fatto il giro del mondo ma soprattutto ha gelato l’ambiente Roma. Nell’intervista lasciata da Mourinho nel post partita contro il Lecce si è notata la preoccupazione dello stesso che ha sottolineato il fatto che da ora, fino ad arrivare a gennaio, si dovrà sopravvivere. La cosa che preoccupa ancor di più il mister sono i numeri che mancano, infatti, i “leader” della squadra, Pellegrini ed Abraham, sono ultimi in Europa per gol fatti tralasciando il fatto che Zaniolo sembra non esser ancora al top della condizione.

Roma, una soluzione che si chiama Camara

L’argentino ha come obiettivo quello di tornare in forma per i Mondiali, quindi con ogni probabilità la Roma lo riabbraccerà nel 2023. Al contrario scalda i motori Camara che, visto le tante assenze, potrebbe avere la chance di partire dall’inizio contro il Betis. Questo perchè anche la pesante assenza di Zaniolo porterà sicuramente ad una revisione del modulo. Vediamo cosa preparerà questa volta lo Special One.