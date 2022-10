Juventus in ritiro, il derby fa paura. Allegri: “Dimissioni? No, grazie”

Allegri spazza via le voci sulle dimissioni

Juve in ritiro, questa la decisione di Allegri e della società bianconera. In vista del derby squadra agli ordini del tecnico e niente riposo per i calciatori. Punizione? Forse si. Una Juve irriconoscibile che deve ritrovarsi, il ritiro la giusta soluzione? Allegri intanto spazza via le voci di possibili dimissioni: “Mai pensato di dimettermi”. Un derby che mai come questa volta arriva in un momento delicato per i bianconeri e forse spaventa, la Juve sembra smarrita, i tifosi si attendono una vittoria scacciacrisi e di rivedere la vera Juventus.