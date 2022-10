Juventus, tegola Di Maria: i bianconeri tremano per le condizioni dell’argentino

Problema al flessore per Di Maria

Juventus, Di Maria si è fermato al 22′ del primo tempo

Non solo il risultato e la qualificazione agli ottavi di Champions a fortissimo rischio: la Juventus ora è anche in ansia per le condizioni di Angel Di Maria, uscito dopo 22 minuti del primo tempo nella sfida contro il Maccabi Haifa. L’argentino, dopo uno scatto, si è fermato chiedendo immediatamente il cambio toccandosi il flessore.

Juventus, domani gli esami per capire l’entità dell’infortunio

Nella giornata di domani il giocatore argentino sosterrà i controlli di rito per verificare la gravità del problema al flessore e comprendere se si sia fermato in tempo o se ci sia la lesione. In quel caso i tempi di recupero sarebbero più lunghi e potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, portare ad uno stop superiore al mese.